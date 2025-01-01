Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Skandal im Altenheim

SAT.1Staffel 6Folge 149
Skandal im Altenheim

Skandal im AltenheimJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 149: Skandal im Altenheim

22 Min.Ab 12

Der Großvater einer Mandantin ist aus dem Altenheim geflohen und seitdem spurlos verschwunden. Die Ermittler finden den Mann in einer Table-Dance-Bar, doch er weigert sich, zurück ins Heim zu gehen. Er behauptet, dass man ihn dort vergiften will. Lenßen und Partner ermitteln im Altenheim zunächst erfolglos. Hat sich der Großvater den Giftanschlag nur ausgedacht?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen