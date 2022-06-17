Fleischskandal beim ItalienerJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 155: Fleischskandal beim Italiener
22 Min.Folge vom 17.06.2022Ab 12
In einem italienischen Nobelrestaurant werden Gäste durch vergammeltes Fleisch vergiftet. Der Besitzer glaubt an Sabotage. Christian Storm schleust sich als Küchenhilfe ein und deckt ein Geheimnis des Kochs auf: Er hat eine Sex-Affäre mit der größten Konkurrentin seines Chefs ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick