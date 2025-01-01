Lenßen & Partner
Folge 161: Sexspiele unter Freunden
21 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen behauptet, von ihrem Golflehrer vergewaltigt worden zu sein. Der Mann streitet die Tat jedoch ab. Sandra Nitka schleust sich in den Golfclub ein und lernt den Verdächtigen näher kennen. Obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen, glaubt die Ermittlerin ihm. Um seine Unschuld zu beweisen, trifft Sandra Nitka sich heimlich mit dem Verdächtigen.
