Der verfluchte Ermittler
Lenßen & Partner
Folge 167: Der verfluchte Ermittler
22 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 12
Der Sohn des Mandanten leidet unter einem mysteriösen Hautausschlag. Seine kleine Schwester ist fest davon überzeugt, dass ihr Bruder verhext wurde. Nach einem Besuch bei der vermeintlichen Hexe zeigen sich bei Sebastian Thiele dieselben Symptome. Als kurz darauf der Junge verschwindet, behauptet seine Schwester, dass sie gesehen hat, wie ihr Bruder von einem Geist entführt wurde.
