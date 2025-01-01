Lenßen & Partner
Folge 193: Jagd auf den Feuerteufel
22 Min.Ab 12
Ein Mandant macht sich große Sorgen um seine Frau. Die Feuerwehrfrau hat den Tod ihres Bruders nicht verkraftet und flüchtet sich nun in die Arme anderer Männer. Da Sandra Nitka verletzt ist, schleust sich Julia Brahms bei der Feuerwache ein. Dort gewinnt sie das Vertrauen der untreuen Ehefrau. Diese führt die Ermittlerin auf die Spur eines wahnsinnigen Brandstifters ...
