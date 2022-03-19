Lenßen & Partner
Folge 42: Tochter in Todesangst
22 Min.Folge vom 19.03.2022Ab 12
Die Tochter eines Personenschützers wurde entführt. Die Spur führt zu brutalen Neonazis. Christian Storm ermittelt verdeckt. Die Entführer fordern das Leben eines Schutzbefohlenen des Personenschützers. Bei der Übergabe eskaliert die Situation und der Vater der Entführten verliert die Kontrolle: Er schießt auf Christian Storm!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick