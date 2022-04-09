Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verliebt in einen Betrüger

SAT.1Staffel 6Folge 62vom 09.04.2022
Folge 62: Verliebt in einen Betrüger

22 Min.Folge vom 09.04.2022Ab 12

Ingo Lenßen und Christian Storm ermitteln verdeckt bei einer Kaffeefahrt. Ziel der Ermittlungen ist die Ehefrau des neuen Mandanten. Er vermutet, dass seine Frau bei diesen Gelegenheiten fremdgeht. Statt eines Beweises für die Untreue, decken die Ermittler kriminelle Machenschaften bei der Kaffeefahrt auf. Ingo Lenßen und die Ehefrau des Mandanten geraten in die Fänge eines brutalen Geiselnehmers.

SAT.1
