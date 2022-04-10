Lenßen & Partner
Folge 65: Skandal vor Gericht
22 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12
Ein Schwerverbrecher steht vor Gericht. Während der Verhandlung geschieht das Unfassbare: Durch einen perfekt inszenierten Rollentausch gelingt dem Täter die Flucht. Er startet einen erbarmungslosen Rachefeldzug gegen alle, die für seine Festnahme verantwortlich waren. Lenßen und Partner sind dem Rächer auf der Spur, doch dann droht die Situation zu eskalieren ...
