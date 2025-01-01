Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 80
22 Min.Ab 12

Der Inhaber einer Tabakfabrik wird von militanten Anti-Rauchern verfolgt und bedroht. Er beauftragt Lenßen & Partner die Anti-Raucher zu beschatten und deren Anschläge auf ihn zu stoppen. Bei den Ermittlungen kommen schlüpfrige Details ans Licht. Die Frau des Tabakchefs betrügt ihren Mann mit einem seiner Lagerarbeiter. Kurze Zeit später wird die Frau ermordet.

SAT.1
