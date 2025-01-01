Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 101
23 Min.Ab 12

Auf einen Zeitungsverlag werden Sabotage-Akte verübt. Bevor ein ernsthafter Schaden entsteht, sollen Lenßen & Partner undercover bei der Zeitung ermitteln, wer für die Anschläge verantwortlich ist. Katja Hansen vermutet den Täter in den Reihen der Mitarbeiter und deckt das schmutzige Geheimnis des Chefredakteurs auf. Steckt er auch hinter den Anschlägen?

SAT.1
