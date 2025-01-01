Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Opfer für die Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 102
Opfer für die Liebe

Lenßen & Partner

Folge 102: Opfer für die Liebe

22 Min.Ab 12

Der Mandant wird von einer giftigen Schlange gebissen. Die Spur führt zu seinem Geschäftspartner, zu dem die Beziehung seit Längerem sehr angespannt ist. Wollte der seinen unliebsamen Kollegen auf diese Weise loswerden? Doch die Ermittler finden noch mehr heraus: Der Verdächtige und die 15-jährige Tochter des Mandanten haben eine heimliche Affäre.

