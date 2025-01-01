Lenßen & Partner
Folge 105: Endstation Erziehungscamp
22 Min.Ab 12
Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihren kleinen Bruder. Er wurde von seinem Vater in ein dubioses Erziehungscamp gesteckt. Christian Storm schleust sich als Trainer in das Camp ein. Doch von dem Jungen fehlt jede Spur. Der Ermittler findet heraus, dass der Junge für ein Vergehen vom Campleiter die Höchststrafe "Sonderurlaub" bekommen hat.
