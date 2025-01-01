Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Spitzelskandal im Supermarkt

SAT.1Staffel 7Folge 110
Spitzelskandal im Supermarkt

Lenßen & Partner

Folge 110: Spitzelskandal im Supermarkt

23 Min.Ab 12

Katja Hansen ermittelt undercover in einem Supermarkt. Der Mandant lässt dort seine Ex-Freundin beschatten, deren komplettes Leben erlogen scheint. Die Ermittlerin findet heraus, dass die Ex-Freundin den Supermarkt bespitzelt. Katja Hansen entdeckt Kameras in den Umkleidekabinen des Supermarktes. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs: Sogar einen mysteriösen Selbstmordversuch hat es in der Filiale schon gegeben ...

SAT.1
