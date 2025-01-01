Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Skandal beim Ekelbäcker

SAT.1Staffel 7Folge 135
Skandal beim Ekelbäcker

Skandal beim EkelbäckerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 135: Skandal beim Ekelbäcker

22 Min.Ab 12

Ein Bäckermeister wird von einem Kunden verklagt: Der Mann hat ein benutztes Kondom in einer Torte gefunden. Der Mandant glaubt, dass der Kunde den Vorfall nur inszeniert hat. Die Ermittler observieren den Kunden und finden heraus, dass er von einem Unbekannten erpresst wird. Wird er von dem Erpresser benutzt, um den Bäckermeister zu ruinieren?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen