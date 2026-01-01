Lenßen & Partner
Folge 21: Hartz Sex
21 Min.Ab 12
Eine Mandantin befürchtet, dass ihr Ehemann sie betrügt. Lenßen & Partner beschatten den Mann und finden tatsächlich Hinweise auf eine Affäre mit seiner Fitnesstrainerin. Als die Ermittler ein vermeintliches Rendezvous der beiden observieren wollen, machen sie eine äußerst brisante Entdeckung: Der Ehemann trifft sich nicht mit einer Frau, sondern mit mehreren leicht bekleideten Männern ...
