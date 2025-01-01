Lenßen & Partner
Folge 36: Verliebt, verlobt, verraten
22 Min.Ab 12
Ein Mandant glaubt, dass seine Verlobte ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit vor ihm verbirgt. Sandra Nitka liefert durch ihre Recherchen einen wichtigen Hinweis. Sie findet heraus, dass die angeblich verwaiste Verlobte einen Großvater hat, dessen Existenz sie bisher verschwiegen hat. Welches Familiengeheimnis will die junge Frau vor ihrem zukünftigen Ehemann verstecken?
