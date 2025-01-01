Lenßen & Partner
Folge 41: Wettrennen mit dem Tod
21 Min.Ab 12
Lenßen & Partner haben die verschwundene Tochter der Mandantin gefunden. Doch plötzlich wird auf die Ermittler geschossen! Eine rasante Verfolgungsjagd beginnt, wobei der Täter den Ermittlern immer dicht auf den Fersen bleibt. Dann taucht ein Komplize in der Kanzlei auf und bedroht Ingo Lenßen. Er setzt den Anwalt unter Druck und befielt ihm, seine Ermittler zurückziehen.
