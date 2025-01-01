Lenßen & Partner
Folge 45: Wenn man Liebe kaufen könnte
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird auf offener Straße bestohlen. Die Mutter der jungen Diebin ist verzweifelt. Sie findet noch weiteres Diebesgut in dem Zimmer der Tochter und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass das Mädchen nicht nur klaut. Sie hat anscheinend auch eine Affäre mit dem Freund ihrer Mutter.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick