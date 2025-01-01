Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 56
23 Min.Ab 12

Der Sohn der Mandantin steht unter Verdacht, sich an seiner 16-jährigen Stieftochter zu vergehen. Ein Observationsvideo bestätigt die Befürchtungen! Offensichtlich scheint die leibliche Mutter des Mädchens die sexuellen Avancen zu tolerieren. Dann stoßen die Ermittler im Internet auf einen Lesbenporno, in dem Mutter und Tochter gemeinsam beim Liebesspiel zu sehen sind ...

