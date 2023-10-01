Abgezockt von einer HureJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 65: Abgezockt von einer Hure
22 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12
Sebastian Thieles Schulfreund soll nach einer durchzechten Nacht eine Prostituierte in einem Hotelzimmer ermordet haben. Der junge Mann beteuert seine Unschuld, doch alle Beweise sprechen gegen ihn. Auch die Kollegin der Toten bestärkt den Mordverdacht. Ist der junge Mann tatsächlich ein skrupelloser Mörder?
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