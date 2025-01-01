Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Geheimnis meines Mannes

SAT.1Staffel 7Folge 89
Das Geheimnis meines Mannes

Das Geheimnis meines MannesJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 89: Das Geheimnis meines Mannes

22 Min.Ab 12

Die verzweifelte Mandantin glaubt, dass ihrem Chatpartner aus dem Internet etwas zugestoßen ist. Der bekannte Maler meldet sich nicht mehr bei ihr. Undercover treffen die Ermittler auf die Ehefrau des Künstlers und seinen Galeristen. Sie geben an, dass der Vermisste nur zu einer kreativen Pause verreist sei. Beide scheinen aber etwas zu verheimlichen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen