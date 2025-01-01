Lenßen & Partner
Folge 132: Tödliches Versteckspiel
22 Min.Ab 12
Der Inhaber eines Fotolabors hat auf den Fotos eines Kunden eine beunruhigende Entdeckung gemacht: Auf den Bildern ist ein 17-jähriges Mädchen zu sehen, das seit drei Jahren vermisst wird. Die Ermittler finden das Mädchen im Haus des Mannes, doch sie will nicht zurück nach Hause. Wovor hat sie so große Angst? Ein mysteriöser Mann will verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt und sabotiert die Ermittlungen. Welches tödliche Wissen hat das Mädchen?
