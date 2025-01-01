Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tödliches Versteckspiel

SAT.1Staffel 8Folge 132
Folge 132: Tödliches Versteckspiel

22 Min.Ab 12

Der Inhaber eines Fotolabors hat auf den Fotos eines Kunden eine beunruhigende Entdeckung gemacht: Auf den Bildern ist ein 17-jähriges Mädchen zu sehen, das seit drei Jahren vermisst wird. Die Ermittler finden das Mädchen im Haus des Mannes, doch sie will nicht zurück nach Hause. Wovor hat sie so große Angst? Ein mysteriöser Mann will verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt und sabotiert die Ermittlungen. Welches tödliche Wissen hat das Mädchen?

