Lenßen & Partner

Sexerpressung einer Millionärin

SAT.1Staffel 8Folge 21
Folge 21: Sexerpressung einer Millionärin

22 Min.Ab 12

Eine Millionärin wird erpresst, weil sie eine Affäre hat - für ein Sexvideo hat sie eine Million Euro bezahlt, aber der Erpresser fordert noch eine weitere Million. Zur Geldübergabe erscheint er allerdings nicht. Die Ermittler finden seinen Wagen unverschlossen und Blutspuren in der Tiefgarage des Hotels, in dem die Geldübergabe stattfinden sollte ...

