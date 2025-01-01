Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Umzug in die Hölle

SAT.1Staffel 8Folge 48
Umzug in die Hölle

Umzug in die HölleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 48: Umzug in die Hölle

23 Min.Ab 12

Die Mandantin ist erst vor vier Wochen in eine neue Stadt gezogen, um dort eine Arbeitsstelle anzutreten - seitdem wird sie mit Briefen und Anrufen terrorisiert. Ein Kollege gerät in Verdacht, er wollte nämlich den Job in der Geschäftsführung, den die Mandantin bekommen hat. Christian Storm schleust sich ein, um den Konkurrenten zu überprüfen...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen