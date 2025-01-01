Lenßen & Partner
Folge 60: Hilfeschrei eines Kindes
22 Min.Ab 12
Die todkranke Adoptivtochter der Mandanten braucht dringend eine Spenderniere. Um zu überleben, ist das kleine Mädchen auf das Organ eines nahen Verwandten angewiesen. Lenßen und Partner finden die leiblichen Eltern, doch sie verlangen 30.000 Euro für ein Spenderorgan! Ist die Habgier der Eltern so groß, dass das kleine Mädchen qualvoll sterben muss?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick