Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tödliches Eheversprechen

SAT.1Staffel 8Folge 63
Tödliches Eheversprechen

Tödliches EheversprechenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 63: Tödliches Eheversprechen

22 Min.Ab 12

Die schwerkranke Mandantin hat Angst vor ihrem Ehemann. Sie befürchtet, dass er sie umbringen lassen will. Seit sie im Rollstuhl sitzen muss, stellt sie für ihren Mann nur noch eine Last dar. Bei einer Scheidung würde er leer ausgehen, nach ihrem Tod aber ihr gesamtes Vermögen erben. Die Ermittlungen erhärten den Verdacht: Die Tabletten der Mandantin sind mit Strychnin versetzt. Können Lenßen & Partner ihr Leben schützen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen