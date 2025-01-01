Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Psychospiele eines Mörders

SAT.1Staffel 8Folge 70
Psychospiele eines Mörders

Folge 70: Psychospiele eines Mörders

23 Min.Ab 12

Eine Mandantin hat große Angst um ihre Mutter: Sie ist eine Staatsanwältin und wird von einem ehemaligen Häftling bedroht. Die Ermittler beobachten den Verdächtigen, wie er die Frau verfolgt und ihr einen Erpresserbrief in den Briefkasten wirft. Doch bevor Lenßen und Partner den Täter stellen können, wird dieser in einen schweren Unfall verwickelt. Ist die Staatsanwältin aus Angst zur Mörderin geworden?

SAT.1
