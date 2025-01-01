Lenßen & Partner
Folge 75: Party ohne Ende
22 Min.Ab 12
Ein Mädchen ist in einem Kellerverlies auf einem stillgelegten Fabrikgelände eingesperrt. Der Mandant findet auf seinem Handy einen Hilferuf per Video von ihr. Die Ermittler sind fieberhaft auf der Suche nach der Vermissten, aber das Gelände ist riesig. In Verdacht gerät zunächst der Hausmeister des Geländes, der sich als Spanner entpuppt, doch er hat ein Alibi ...
