Lenßen & Partner
Folge 84: Abgezockt vom Ehemann
22 Min.Ab 12
Der Ehemann der Mandantin wurde entführt und seine Frau soll Lösegeld bezahlen. Während der Ermittlungen stoßen Lenßen und sein Team auf eine unschöne Wahrheit: Der Entführte hat eine Affäre mit einer seiner Angestellten. Die Mandantin ist geschockt, weigert sich, auch nur noch einen Cent für ihn zu bezahlen und lässt die Geldübergabe platzen.
