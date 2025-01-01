Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Abgezockt vom Ehemann

SAT.1Staffel 8Folge 84
Abgezockt vom Ehemann

Lenßen & Partner

Folge 84: Abgezockt vom Ehemann

22 Min.Ab 12

Der Ehemann der Mandantin wurde entführt und seine Frau soll Lösegeld bezahlen. Während der Ermittlungen stoßen Lenßen und sein Team auf eine unschöne Wahrheit: Der Entführte hat eine Affäre mit einer seiner Angestellten. Die Mandantin ist geschockt, weigert sich, auch nur noch einen Cent für ihn zu bezahlen und lässt die Geldübergabe platzen.

