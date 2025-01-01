Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mutter in Todesangst

SAT.1Staffel 8Folge 87
Mutter in Todesangst

Lenßen & Partner

Folge 87: Mutter in Todesangst

23 Min.Ab 12

Der Mandant macht sich große Sorgen: Die Tochter seiner türkischen Lebensgefährtin ist verschwunden und seine Freundin will ihm nicht sagen, was los ist. Er verdächtigt den leiblichen Vater, das Mädchen verschleppt zu haben. Steckt er wirklich dahinter und wird die Mutter von dem cholerischen Ex unter Druck gesetzt? Die Frau will sich nicht helfen lassen. Deshalb observieren Lenßen und Partner die Türkin und finden so heraus, dass sie selbst etwas zu verbergen hat.

SAT.1
