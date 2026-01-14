Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026

Nachbar Brösecke beschwert sich bei Eddy über den Lärm in der Garage. Als Eddy ihm aber erklärt, daß Leonie, Ludwig und Lambert noch ganz liebe kleine, aber etwas zu laute Löwenkinder sind, ist der Nachbar so begeistert, daß er ihnen Spielzeug schenken und sie kennen lernen will.

