Leonie Löwenherz
Folge 24: Romeo, oh Romeo!
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie hat ihre Leidenschaft fürs Theater entdeckt. Per Zeitungsanzeige sucht sie einen Probenpartner für das Stück Romeo und Julia. Als sich dann ein „Romeo“ auf die Annonce persönlich vorstellt, da ist es um Tina geschehen. Hals über Kopf verliebt sie sich in „Romeo“ der mit richtigen Namen Bernd Kant heißt. Das fällt auch Frau Doktor Petersen auf, die bei Tina, Eddy und Leonie nach dem Rechten sehen will.
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