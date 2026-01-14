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Leonie Löwenherz

Romeo, oh Romeo!

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Romeo, oh Romeo!

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Leonie Löwenherz

Folge 24: Romeo, oh Romeo!

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie hat ihre Leidenschaft fürs Theater entdeckt. Per Zeitungsanzeige sucht sie einen Probenpartner für das Stück Romeo und Julia. Als sich dann ein „Romeo“ auf die Annonce persönlich vorstellt, da ist es um Tina geschehen. Hals über Kopf verliebt sie sich in „Romeo“ der mit richtigen Namen Bernd Kant heißt. Das fällt auch Frau Doktor Petersen auf, die bei Tina, Eddy und Leonie nach dem Rechten sehen will.

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