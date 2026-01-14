Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pressetermin

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
Folge 26: Pressetermin

26 Min.Folge vom 14.01.2026

Als eines Tages ein Kaktus durch Leonies Geheimmixtur größer und größer wird, hält Eduard Leonie für ein Genie und meint, sie müßte den Nobelpreis für Chemie bekommen. Darum bestellt er die Presse ins Haus und will so die ganze Welt über Leonies Erfindung informieren. Tina hat Angst um Leonie und hält den ganzen Presserummel für keine gute Idee und macht sich Gedanken, wie sie Leonie schützen kann.

Studio 100 International
