Leonie Löwenherz
Folge 28: Oh, mein Kreuz
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist früh morgens und alle schlafen noch. Bis auf Leonie und Karin, die schon in der Küche sitzen und frühstücken. Dann klingelt der Wecker bei Lambert und Ludwig in der Garage. Noch im Halbschlaf beschwert sich Lambert über den von Ludwig selbstgebauten Wecker. Doch dann ist er hellwach, als er den Müllberg sieht, der sich vor ihm erhöht, und er erinnert sich an sein Versprechen diesen Berg zu beseitigen.
