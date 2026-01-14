Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Löwenherz

Oh, mein Kreuz

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026

Es ist früh morgens und alle schlafen noch. Bis auf Leonie und Karin, die schon in der Küche sitzen und frühstücken. Dann klingelt der Wecker bei Lambert und Ludwig in der Garage. Noch im Halbschlaf beschwert sich Lambert über den von Ludwig selbstgebauten Wecker. Doch dann ist er hellwach, als er den Müllberg sieht, der sich vor ihm erhöht, und er erinnert sich an sein Versprechen diesen Berg zu beseitigen.

Studio 100 Kids
