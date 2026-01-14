Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Löwenherz

Die größte Show der Welt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
Die größte Show der Welt

Leonie Löwenherz

Folge 39: Die größte Show der Welt

23 Min.Folge vom 14.01.2026

Heut ist es so weit, Ludwig und Lambert sollen den Vertrag vom Produzenten unterschreiben und schwelgen deshalb in Träumen von Ruhm und Autogrammen. Als die zwei Löwen –Jungen bei dem Produzenten sitzen kommt ein Jahrmarktbetreiber hinein, der von den Kostümen der beiden begeistert ist.

Studio 100 International
