Studio 100 International
Staffel 1
Folge 44
vom 14.01.2026
17 Min.
Folge vom 14.01.2026

Leonie und ihre Brüder Lambert und Luwdiwg haben so etwas noch nie gesehen: Es schneit. In Afrika gibt es sowas nicht, es sei denn, man klettert auf die höchste Spitze der größten Berge. Und so kennen die Löwengeschwister Schnee nur vom Hörensagen. Aber Karen kennt Schnee sehr gut, denn ihre Großeltern kommen aus Norwegen. Und so erzählt sie den Geschwistern eine Wintergeschichte von einem Schneegespenst, das verirrte Wanderer in die falsche Richtung führte. In Leonies Fantasie nimmt das Schneegespenst unheimliche Gestalten an.

Studio 100 International
