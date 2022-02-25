Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let the music play - Das Hit Quiz

Vanessa, Thomas, Myriam

SAT.1Folge vom 25.02.2022
Vanessa, Thomas, Myriam

Vanessa, Thomas, MyriamJetzt kostenlos streamen

Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 25.02.2022: Vanessa, Thomas, Myriam

43 Min.Folge vom 25.02.2022Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Vanessa (30), Thomas (42) und Myriam (50) gegeneinander an.

Alle verfügbaren Folgen