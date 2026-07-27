Zwischen Wunschliste und wahrer BegegnungJetzt kostenlos streamen
Liebe Ohne Filter
Folge 36: Zwischen Wunschliste und wahrer Begegnung
"Wie wir den richtigen Partner finden – Erkenntnisse aus Psychologie und Praxis Warum verlieben wir uns immer wieder in bestimmte Menschen? Weshalb stehen wir uns bei der Partnersuche oft selbst im Weg? Und welcher Weg führt heute wirklich zu einer glücklichen Beziehung? Gemeinsam mit der Diplom-Psychologin und Online-Dating-Expertin Prof. Dr. Wera Aretz spreche ich über die Psychologie der Partnerwahl, unbewusste Beziehungsmuster und die Herausforderungen der modernen Partnersuche. Aus meiner Perspektive als Partnervermittlerin mit über 33 Jahren Erfahrung ergänze ich die wissenschaftlichen Erkenntnisse um das, was ich täglich in der Praxis erlebe – aus tausenden persönlichen Gesprächen und unzähligen Begegnungen. Wir sprechen über Dating-Apps und ihre Chancen, die Renaissance des Offline-Datings, Ghosting, unbewusste Beziehungsmuster und die Frage, warum Algorithmen die persönliche Begegnung nicht ersetzen können. Gemeinsam werfen wir einen Blick darauf, wie Partnersuche heute gelingen kann, welche Denkfehler uns häufig im Weg stehen und welche Rolle Selbstreflexion, Offenheit und persönliche Begegnungen dabei spielen. Eine Folge für alle, die Liebe nicht dem Zufall überlassen möchten und verstehen wollen, was wirklich hinter einer erfolgreichen Partnersuche steckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick