Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstra%DFe

Saturn

ARD PlusStaffel 21Folge 11vom 30.09.2024
Saturn

SaturnJetzt kostenlos streamen

Lindenstra%DFe

Folge 11: Saturn

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Flei%DFig%20schwingt%20Hajo%20den%20Kochl%F6ffel%20und%20fiebert%20dem%20lang%20ersehnten%20Abendessen%20mit%20Sabrina%20Buchstab%20entgegen.%20Neugierig%20beobachtet%20Hilde%2C%20wie%20ihr%20Achim%20den%20ganzen%20Tag%20in%20der%20K%FCche%20werkelt.%20Nur%20zu%20gerne%20w%FCsste%20sie%2C%20f%FCr%20wen%20sich%20ihr%20Sohn%20so%20ins%20Zeug%20legt%3A%20%u201EJetzt%20sag%u2019%20doch%20mal%21%20Wer%20ist%20es%3F%u201C%2C%20dr%E4ngt%20Hilde.%20Doch%20Hajo%20h%FCllt%20sich%20in%20Schweigen%20und%20%FCberlegt%20stattdessen%2C%20wie%20er%20seine%20Mutter%20loswerden%20kann.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstra%DFe
ARD Plus
Lindenstra%DFe

Lindenstra%DFe

Alle 5 Staffeln und Folgen