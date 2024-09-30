Lindenstra%DFe
Folge 37: Ganz%20zwanglos
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Hilde%20%FCberlegt%2C%20ob%20sie%20mit%20ihrem%20Schweinsbraten%2C%20Rotkohl%20und%20Kl%F6%DFen%20wohl%20den%20Geschmack%20von%20Sabrinas%20S%F6hnen%20treffen%20w%FCrde.%20Roberto%20und%20Enzo%20sollen%20heute%20Abend%20den%20neuen%20Mann%20an%20der%20Seite%20ihrer%20Mutter%20kennenlernen.%20Hajo%20fragt%20sich%20indes%2C%20ob%20nicht%20ein%20gemeinsamer%20Restaurantbesuch%20die%20geeignetere%20Variante%20w%E4re.
Weitere Folgen in Staffel 21
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