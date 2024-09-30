Lindenstra%DFe
Folge 39: New%20York%21
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Alex%20geht%20einfach%20zu%20seiner%20%u201EIch-glotz%u2019-mich-tot%u201C-Tagesordnung%20%FCber%2C%20obwohl%20er%20letzte%20Woche%20Ninas%20Auto%20zu%20Schrott%20gefahren%20hat.%20%u201EJetzt%20ist%20er%20dran%21%u201C%2C%20platzt%20auch%20der%20geduldigen%20Nina%20der%20Kragen.%20Alex%20k%F6nne%20sich%20schlie%DFlich%20nicht%20ewig%20aus%20der%20Verantwortung%20ziehen.%20Er%20wei%DF%2C%20dass%20er%20die%20Schuld%20f%FCr%20sein%20Dilemma%20nur%20bei%20sich%20selbst%20suchen%20kann.
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