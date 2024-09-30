Lindenstra%DFe
Folge 46: Hunger
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Schwei%DF%20gebadet%20erwacht%20Carsten%20am%20Morgen%20und%20stellt%20fest%2C%20dass%20er%20mal%20wieder%20nicht%20alleine%20geschlafen%20hat.%20Auf%20ein%20gemeinsames%20Fr%FChst%FCck%20mit%20seinem%20Bettgef%E4hrten%20legt%20der%20Arzt%20allerdings%20keinen%20Wert.%20%u201EIch%20muss%20gleich%20zur%20Arbeit%u201C%2C%20wimmelt%20er%20seine%20Bekanntschaft%20schnell%20ab.
Weitere Folgen in Staffel 21
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