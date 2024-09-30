Lindenstra%DFe
Folge 31: Zorn
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich%20kann%20Ninas%20eisiges%20Schweigen%20gut%20nachvollziehen.%20Auch%20er%20ist%20tief%20verletzt%2C%20denn%20schlie%DFlich%20hat%20Helga%20auch%20ihm%20ein%20halbes%20Jahr%20lang%20etwas%20vorgemacht.%20Nina%20weist%20Klaus%u2019%20erb%E4rmliche%20Vers%F6hnungsversuche%20verbittert%20zur%FCck.%20%u201EEine%20komplette%20Idiotin%20bin%20ich%21%u201C%2C%20wirft%20sich%20Nina%20vor.%20Sie%20h%E4tte%20niemals%20geglaubt%2C%20dass%20Klaus%20ihr%20so%20etwas%20antun%20k%F6nnte.
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