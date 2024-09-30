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Folge 31: Wie%20gewonnen...
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Argw%F6hnisch%20beobachtet%20Sabrina%2C%20wie%20Enzo%20immer%20wieder%20von%20Nastya%20f%FCr%20Renovierungsarbeiten%20eingespannt%20wird.%20Der%20allt%E4gliche%20Trubel%20in%20der%20Praxis%20macht%20dagegen%20Carsten%20schwer%20zu%20schaffen.%20St%E4ndig%20wird%20ihm%20%FCbel%20und%20er%20muss%20sogar%20nach%20Hause%20fl%FCchten.%20Dort%20trifft%20%u201EK%E4the%u201C%20schlie%DFlich%20am%20ganzen%20Leib%20zitternd%20im%20Bett%20an.
Weitere Folgen in Staffel 24
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