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Folge 36: R%FCckkehr
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nach%20dem%20Schock%20der%20vergangenen%20Woche%20hat%20Angelina%20sich%20bis%20heute%20in%20die%20Ferienwohnung%20ihrer%20Mutter%20in%20Italien%20zur%FCckgezogen.%20Momo%20hat%20seinen%20Mitbewohnern%20noch%20nicht%20erz%E4hlt%2C%20was%20vorgefallen%20ist.%20Timo%20ruft%20seinen%20Vater%20aus%20Mallorca%20an%20und%20erz%E4hlt%2C%20dass%20er%20dort%20seit%20vier%20Monaten%20auf%20dem%20Bau%20arbeitet.%20Er%20will%20nach%20M%FCnchen%20zur%FCckkehren%20und%20Andy%20bietet%20seinem%20Sohn%20an%2C%20wieder%20bei%20ihm%20einzuziehen.
Weitere Folgen in Staffel 24
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