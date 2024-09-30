Lindenstra%DFe
Folge 49: Der%20letzte%20Wunsch
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich%20geht%20es%20immer%20schlechter.%20Er%20beginnt%2C%20Abschied%20zu%20nehmen.%20Sein%20Traum%20ist%20es%2C%20noch%20einmal%20angeln%20zu%20gehen%20%u2013%20mit%20der%20ganzen%20Familie.%20Helga%20sucht%20Trost%20bei%20ihrem%20Klaus.%20Sie%20kann%20Erichs%20k%F6rperlichen%20und%20seelischen%20Verfall%20nur%20sehr%20schwer%20ertragen.%20Klaus%20steht%20seiner%20Mutter%20bei%3A%20%u201EDu%20bist%20nicht%20allein%21%u201C%20Gemeinsam%20planen%20sie%20f%FCr%20die%20kommende%20Woche%20einen%20Angelausflug%20zu%20einem%20See.
Weitere Folgen in Staffel 24
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