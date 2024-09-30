Lindenstra%DFe
Folge 23: Fleischesser
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Maria%20versucht%20nochmals%20ihre%20Tochter%20zur%20R%FCckkehr%20nach%20Hause%20zu%20bewegen.%20Keine%20Chance%3A%20Caro%20will%20weiter%20bei%20Nico%20wohnen%20bleiben.%20Schlie%DFlich%20finden%20sich%20die%20Eltern%20Stadler%20mit%20der%20Situation%20ab.%20Zur%20Vers%F6hnung%20bringen%20sie%20dem%20Teenagerpaar%20eine%20Babywiege%20in%20die%20Wohnung.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick