Willkommen%20im%20LebenJetzt kostenlos streamen
Lindenstra%DFe
Folge 26: Willkommen%20im%20Leben
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Caro%20und%20Nico%20fahren%20in%20die%20Klinik.%20Ihr%20Baby%20soll%20per%20Kaiserschnitt%20geholt%20werden.%20Aber%20es%20gibt%20Komplikationen.%20Anna%20kommt%20in%20den%20offenen%20Vollzug.%20Tags%FCber%20darf%20sie%20fortan%20das%20Gef%E4ngnis%20verlassen.%20Aber%20wirklich%20frei%20f%FChlt%20sie%20sich%20nicht.%20Felix%20und%20Jack%20sitzen%20in%20der%20Klemme.%20Bei%20ihrer%20Protestaktion%20gegen%20einen%20Schweinemastbetrieb%20ist%20Jack%20eindeutig%20%FCber%20das%20Ziel%20hinausgeschossen.
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