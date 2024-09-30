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Folge 27: Koma
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die%20junge%20Mutter%20Caro%20liegt%20im%20Koma.%20Bei%20der%20Geburt%20ihres%20Kindes%20gab%20es%20schwere%20Komplikationen.%20Nach%20wie%20vor%20ist%20Klaus%20Iffis%20heimlicher%20Liebhaber.%20Als%20er%20sich%20nach%20einer%20Liebesnacht%20leicht%20bekleidet%20in%20Iffis%20K%FCche%20einen%20Kaffee%20g%F6nnt%2C%20erscheint%20ausgerechnet%20Momo%20unangemeldet%20auf%20der%20Bildfl%E4che.
Weitere Folgen in Staffel 25
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