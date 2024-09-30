Lindenstra%DFe
Folge 47: Drachenflieger
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich%20geht%20mit%20einem%20Flugdrachen%20in%20die%20Luft.%20Sein%20Freund%20Hajo%20begleitet%20ihn%20und%20zeichnet%20den%20Flug%20mit%20einer%20Kamera%20auf.%20Dann%20kommt%20es%20zu%20einem%20Unfall.%20Steffi%20nimmt%20Abschied%20von%20der%20Lindenstra%DFe.%20Sie%20hat%20sich%20bereit%20erkl%E4rt%20gegen%20den%20Unterweltboss%20Attila%20auszusagen.%20Da%20die%20Beh%F6rden%20um%20ihre%20Sicherheit%20f%FCrchten%2C%20kommt%20Steffi%20in%20das%20Zeugenschutzprogramm.
Weitere Folgen in Staffel 25
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